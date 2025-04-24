الاقتصاد

روسيا.. أداء متباين في بورصة موسكو وانخفاض سعر صرف الروبل

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 0.42 نقطة، ما نسبته 0.03%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2944.15 نقطة.
وأنهى مؤشر RTS تداولاته على انخفاض بنسبة 0.56%، ما يعادل 6.34 نقطة، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى 1119.38 نقطة.

سعر صرف الروبل

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 90 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 82.3637 روبل.
وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 53 كوبيكًا، ليبلغ 94.5723 روبل، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 23 كوبيكًا، ليصل إلى 11.3388 روبل.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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