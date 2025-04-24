شكرا لقرائتكم خبر عن 38.7 ألف رحلة.. نمو الحركة الجوية في 22 مطارًا بالمملكة خلال 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الحركة الجوية

الدمام - شريف احمد - كشف تجمّع مطارات الثاني المشغل لـ 22 مطارًا دوليًا وداخليًا في أنحاء المملكة، عن تحقيق معدل نمو إيجابي بالحركة الجوية للرحلات في الربع الأول للعام 2025 ، ليصل إلى 4.5% بواقع 38.7 ألف رحلة، تشمل الرحلات الدولية والداخلية والخاصة، ونموًا بالحركة الجوية للمسافرين بنسبة 9.5% وذلك بواقع 4.6 ملايين مسافر.وسجلت مطارات تجمّع مطارات الثاني ارتفاعًا ملحوظًا بنسب نمو الشحن الجوي بمعدل 34% تتضمن 132.11 طنًا من إجمالي الصادرات و154.89 طنًا من إجمالي الواردات.وفي جانبٍ آخر حققت المطارات التزامًا عاليًا في الأداء بالوقت المحدد بقدوم الرحلات بمعدل يقدر بـ 87.9% ومعدل 88.1% بالمغادرة.ودشّن التجمّع هذا العام عددًا من المسارات الجديدة تشمل: نيوم، وجاتويك، وأبها، والدوحة، والطائف، والإسكندرية، ونجران، وينبع، وتبوك، الدمام.يذكر أن المملكة ممثلةً بتجمع مطارات الثاني حققت عدة إنجازات وطنية خلال الربع الأول من هذا العام يكمن في حصول مطار نجران الدولي على جائزة مجلس المطارات الدولي (ACI) كأفضل مطار في الشرق الأوسط تحت مليوني مسافر، وتتويج مطار الملك عبدالله الدولي بجازان بجائزة التميز في جودة أمن الطيران.