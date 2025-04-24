شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تدشين أول استراحة للمناديب برعاية الهيئة العامة للنقل وهنقرستيشن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وبيئة العمل الإنسانية، أعلنت هنقرستيشن عن تدشين استراحات مكيفة لمناديب التوصيل، برعاية الهيئة العامة للنقل في محافظة الخبر تأتي هذه الاستراحات الأولى من نوعها في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لعامها الثالث على التوالي ضمن مبادرة استراحة المناديب التي أطلقتها هنقرستيشن كجزء من استراتيجيتها في تحسين بيئة عمل مناديب التوصيل وتوفير أماكن مهيأة بالكامل تتيح لهم الراحة خلال فترات العمل. تم تجهيز الاستراحات بكل الاحتياجات الأساسية، من التكييف ومنافذ كهرباء، وشبكة الإنترنت، ومياه الشرب ومقاعد مريحة، لضمان راحة المناديب وجودة الخدمة المقدمة خلال فترات انتظار الطلبات أو التنقل بين الوجهات. وتهدف المبادرة أيضا إلى تنظيم المشهد الحضري عبر تقليل تجمعات الدراجات والمناديب في المناطق الحيوية، ما ينعكس بالإيجاب على تسهيل الحركة المرورية والحد من التشوه البصري.

وقال المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لشركة هنقرستيشن:

"نحن فخورون بكوننا أول تطبيق في المملكة يسهم في إنشاء استراحات مخصصة للمناديب، ويستمر في تفعيلها للعام الثالث على التوالي هذه المبادرة تعكس تقديرنا الحقيقي لدور المندوب المحوري في منظومة توصيل الطلبات، وحرصنا على تهيئة بيئة تساعد على أداء المهام بأفضل صورة ممكنة وبأعلى درجات الراحة.

وأضاف الدمنهوري أن التعاون مع الهيئة العامة للنقل تعكس تكامل الجهود بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتقديم حلول حضارية ومستدامة تلبي احتياجات الأفراد وتدعم أهداف المملكة في تحسين جودة الحياة. وأضاف: نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للنقل وكافة الجهات الحكومية الشريكة على دعمهم وتعاونهم في إنجاح هذه المبادرة واستدامتها.

وتؤكد هنقرستيشن من خلال هذه المبادرة استمرارها في تطوير مبادرات نوعية تعزز من كفاءة قطاع التوصيل، وتقدم حلولا إنسانية تسهم في تحسين جودة حياة العاملين فيه وتعزز من رفاهية العملاء...