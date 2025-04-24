شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك حساسية جلوتين.. 10 أطعمة لازم تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

الجلوتين هو بروتين نباتي طبيعي موجود في الحبوب الكاملة، مثل القمح والشعير وبعض أنواع الشوفان، وعند خلط هذه الأنواع من الدقيق بالماء لصنع العجين، يكون الجلوتين شبكة مرنة تساعد على انتفاخ الخبز وتكوين جيوب هوائية، كما يضفي الجلوتين على المكرونة قوامًا مطاطيًا، ويربط مكونات الصلصات للحصول على قوام أكثر نعومة.

وبالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية القمح أو الحبوب، أو مرض الاضطرابات الهضمية ، أو حساسية القمح غير الاضطرابات الهضمية، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض مثل آلام المعدة والقيء والإسهال، وقد يحتاج الأشخاص المصابون بمتلازمة القولون العصبى، أو مرض الارتجاع المعدي المريئى، أيضًا إلى الحد من تناول الجلوتين.

10 أطعمة يجب على مرضى حساسية الجلوتين تجنبها

ونشر موقع "Health" قائمة بـ10 أطعمة يجب على مرضى حساسية الجلوتين تجنبها، وهى:

مكرونة القمح الكامل

تصنع مكرونة القمح الكامل من أنواع مختلفة من القمح التي تمت معالجتها وتحويلها إلى دقيق، مثل السميد ودقيق القمح القاسي، وأحيانا يتم تصنيعها باستخدام دقيق القمح والماء فقط، بينما يضاف البيض إلى أنواع أخرى منها، مما يجعلها تحتوي على نسبة عالية نسبيًا من الجلوتين.

مقرمشات البريتزل

يعد البريتزل نوعا من المقرمشات الشائعة، والمصنوعة من الحبوب المكررة والسكريات، مما يجعل له مؤشر جلايسيمي (GI) عالى، وهو قدرة الطعام على رفع مستويات السكر في الدم، ورغم أن البريتزل لا يحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة، إلا أنه يتمتع بقيمة مؤشر جلايسيمي عالية لأنه يحتوي في الغالب على دقيق قمح مكرر يحتوي على الجلوتين.

الكسكسى

يعد الكسكسى من الأطعمة الأساسية في عدد من دول الشرق الأوسط، مثل المغرب، ويتم تصنيعه من سميد القمح القاسي والماء، مما يجعله غذاء غني بالغلوتين.

لسان العصفور

لسان العصفور نوع شائع من المكرونة، يستخدم في الشوربة وبعض الطواجن، ويتكون بشكل أساسي من دقيق القمح، وتحديدًا القمح القاسي، المعروف غالبًا باسم السميد، ويستخدم هذا الدقيق ذو الملمس الخشن لصنع المكرونة، مما يمنحها نكهتها المميزة وتنوعها.

الكوكيز



يعد دقيق القمح مثاليًا لصنع الكوكيز، بسبب قدرته على تكوين بنية العجين في المخبوزات، لذلك تحتوي الكوكيز على كمية كبيرة من الجلوتين ما لم تكن تشتريها أو تصنعها خالية من الجلوتين عمدًا .

الكيك

الدقيق يعد مكون رئيسي في صناعة الكيك، ويساعد الجلوتين الموجود في دقيق القمح، مثل الدقيق متعدد الاستخدامات، على إنتاج فقاعات هوائية تُسهم في كثافة الكيك وملمسه المرن.

صلصة الصويا

تُصنع صلصة الصويا بتخمير القمح وفول الصويا، وقد يؤدي التخمير إلى تقليل محتوى الجلوتين، ولكنه قد يكون مشكلة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حساسية الجلوتين.

صلصة الشواء "الباربيكيو"

من المكونات التي تُضفي نكهةً لاذعةً على صلصة الشواء "الباربكيو" خل الشعير ، والذى يحتوي على الجلوتين.

رقائق الذرة

رغم أن الذرة ليست من الحبوب التي تحتوي على الجلوتين، إلا أن رقائق الذرة المستخدمة كحبوب إفطار، غالبًا ما تحتوي على الشعير، الذي يزيد من حلاوة الحبوب ونكهتها.

تورتيلا الدقيق

تُصنع التورتيلا عادةً باستخدام دقيق القمح والماء وبعض الدهون مثل الزيت النباتي، والبنية الغلوتينية التي تتشكل عند خلط الدقيق بالماء تخلق مرونة، مما يسمح بتشكيل العجين إلى خيارات مسطحة، مستديرة، وغير مخمرة مثل التورتيلا.

بدائل أفضل للأطعمة الغنية بالغلوتين

إذا كنت تعاني من حساسية القمح أو الحبوب أو حساسية الغلوتين، فيمكنك استبدال هذه الأطعمة الشائعة التي تحتوي على الجلوتين ببدائل تحتوي على حبوب مثل الأرز والذرة والكينوا.