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السعودية | وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها

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  • السعودية | وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها 1/2
  • السعودية | وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في إطار جهود المملكة العربية في دعم حكومة الجمهورية العربية السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، استضافت وزارة الداخلية خلال الفترة 14 – 16 / 04 / 2025م وفدًا أمنيًا من الأشقاء في سوريا، للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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