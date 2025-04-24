السعودية | وزارة الداخلية تستضيف وفدًا أمنيًا من سوريا للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

في إطار جهود المملكة العربية السعودية في دعم حكومة الجمهورية العربية السورية لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، استضافت وزارة الداخلية خلال الفترة 14 – 16 / 04 / 2025م وفدًا أمنيًا من الأشقاء في سوريا، للاطلاع على تجربة الأجهزة الأمنية في المملكة والاستفادة من خبراتها.

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