أردوغان: المسار المتعلق بتركيا خالية من الإرهاب يمضي وفقًا لما خططنا له

أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​ ()، أنّ "المسار المتعلّق بتركيا خالية من الإرهاب، يمضي وفقًا لما خطّطنا له، ولا توجد أي مشكلة بشأنه"، موضحًا أنّ "التّطوّرات تسير لصالح تركيا والمنطقة يومًا بعد يوم".

وأشار، في تصريح صحافي عقب صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، إلى أنّ موعد زيارته المرتقبة إلى الولايات المتّحدة الأميركيّة لم يحدَّد بعد"، لافتًا إلى أنّ "وزيرَي الخارجيّة والتّجارة التّركيَّين يجريان محادثات مع الجانب الأميركي، وربّما يقومان بزيارات إلى الولايات المتّحدة".

وذكر أردوغان أنّ "القضايا المتعلّقة بإعادة هيكلة الضّرائب، الّتي يجري الحديث عنها في الأيّام الأخيرة، قد تشكّل العناوين الرّئيسيّة لهذه الزّيارات"، مركّزًا على أنّ "ما نأمله هو أن نرى أيضًا تفعيل النّهج الإيجابي الّذي يفكرون به تجاه تركيا، وتحقيق ذلك".