المتحدث باسم البنتاغون: لم يتم تداول أي معلومات سرية في أي محادثة عبر "سيغنال"

ردّ المتحدث باسم البنتاغون على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، مؤكّدًا أنه لم يتم تداول أي معلومات سرية في أي محادثة عبر تطبيق "سيغنال".

وأوضح أن الصحيفة اعتمدت على روايات موظفين مفصولين لديهم دوافع واضحة للإساءة إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث وتقويض أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن مكتب الوزير يزداد قوة وكفاءة في تنفيذ توجيهات الرئيس رغم حملات التشويه المستمرة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مصادر أن هيغسيث شارك معلومات حول ضربات في اليمن ضمن مجموعة محادثة عبر "سيغنال" ضمّت زوجته ومحاميه، وقالت إن الوزير أنشأ المجموعة بنفسه باستخدام هاتفه الشخصي، رغم تحذيرات مستشارين من مشاركة تفاصيل عملياتية في دردشة غير رسمية قبل تنفيذ الضربات على الحوثيين.