شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يستعد للمشاركة فى مران الزمالك اليوم بعد انتهاء أزمة بيسيرو والان مع تفاصيل الخبر

يعود ناصر ماهر لاعب الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق اليوم، حسب اتفاق الجهاز الفني مع اللاعب، بعدما غاب الأخير عن مباراة الزمالك الماضية أمام سموحة بكأس عاصمة مصر بقرار من البرتغالي بيسيرو ، نظراً لتدرب اللاعب منفرداً على خلفية الأزمة الخاصة باعتراضه على الجلوس احتياطياً في مباراة حرس الحدود بالدوري، وانتهت الأزمة بعد اعتذار ناصر ماهر لإدارة الزمالك عما بدر منه قبل المباراة.

وكان ناصر ماهر قد اجتمع مع بيسيرو ليلة مباراة حرس، بعدما علم باستبعاده من التشكيل الأساسي، واعتراض اللاعب ليس بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء فقط، ولكن على مشاركة لاعب آخر فى مركزه بالفريق، الأمر الذى أعطى إشارة للاعب بأن المدير الفني ليس مقتنعا بمستواه، فتم استبعاده من قائمة المباراة ومغادرته للمعسكر بعد مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، وحضر اللاعب إلى مقر النادي برفقة وكيله لعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادى، وبحضور مدير الكرة بالزمالك، وأبدى اللاعب ندمه على ما بدر منه قبل المباراة، مقدما اعتذارا عن ذلك لتنتهي الأزمة عند هذا الحد.

ويستعد الزمالك لمباراة المصري في الدوري الممتاز والمقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل.