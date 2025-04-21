أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده سجلت أكبر عدد من عمليات القصف والهجمات في محور بوكروفسك، مشيرًا إلى أن روسيا لم تحترم وقف إطلاق النار باتجاه كورسك.
وأضاف أن روسيا شنت 96 هجومًا و1882 عملية قصف على المواقع الأوكرانية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.
وأكد أن أوكرانيا ستظل محترمة لوقف إطلاق النار، وأن الضربات الروسية ستُواجه برد دفاعي من جانبها.
وشدد على أن وقف إطلاق النار سيُقابل بوقف إطلاق نار، والضربات الروسية ستُقابل برد دفاعي.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي: سنظل محترمين لوقف إطلاق النار والضربات الروسية سنواجهها برد دفاعي من جانبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.