زيلينسكي: سنظل محترمين لوقف إطلاق النار والضربات الروسية سنواجهها برد دفاعي من جانبنا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده سجلت أكبر عدد من عمليات القصف والهجمات في محور بوكروفسك، مشيرًا إلى أن روسيا لم تحترم وقف إطلاق النار باتجاه كورسك.

وأضاف أن روسيا شنت 96 هجومًا و1882 عملية قصف على المواقع الأوكرانية باستخدام أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.

وأكد أن أوكرانيا ستظل محترمة لوقف إطلاق النار، وأن الضربات الروسية ستُواجه برد دفاعي من جانبها.

وشدد على أن وقف إطلاق النار سيُقابل بوقف إطلاق نار، والضربات الروسية ستُقابل برد دفاعي.