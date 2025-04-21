شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دقائق من المشي السريع هتساعدك على تنظيم ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

تُفيد التمارين الرياضية صحة القلب، ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة، يُمكن للنشاط البدني المنتظم أن يُقلل من العديد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم، وخفض الكوليسترول الضار (LDL)، وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

لكن ليس عليك قضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية للحفاظ على صحة قلبك، فالمشي السريع لبضع دقائق فقط يوميًا قد يكون كافيًا لتقليل خطر الإصابة ببعض أمراض القلب بشكل كبير.

توصلت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة غلاسكو بالمملكة المتحدة حسب موقع " Medical News Today" إلى أن المشي بوتيرة سريعة (أكثر من 4 أميال في الساعة) يمكن أن يقلل من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب ، بنسبة تصل إلى 43%.

وتشير الدراسة، التي نشرت في مجلة Heart، إلى أن المشي السريع قد يكون وسيلة آمنة وفعالة للحد من اضطرابات نظم القلب، وخاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها.

هذه أكبر دراسة تُظهر أن النشاط البدني يُقلل من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب، بما في ذلك الرجفان الأذيني، والأهم من ذلك، تُظهر أن جودة التمارين الرياضية أكثر أهمية، تُعطينا هذه النتائج دافعًا إضافيًا لإرشاد مرضانا لممارسة الرياضة بانتظام، وبسرعة مناسبة، لمساعدتهم على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك اضطرابات نظم القلب.

ما هي اضطرابات نظم القلب؟

تؤثر اضطرابات نظم القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، على ما يصل إلى 5% من سكان العالم، هناك عدة أنواع، لكن أكثرها شيوعًا هو الرجفان الأذيني، الذي يصيب حوالي 60 مليون شخص حول العالم.

على الرغم من أن عدم انتظام ضربات القلب ليس خطيرًا دائمًا، إلا أنه قد يشير إلى زيادة خطر الإصابة بمشاكل قلبية قاتلة محتملة، مثل السكتة الدماغية، أو قصور القلب، أو السكتة القلبية ، يمكن أن يزداد خطر إصابة الشخص باضطراب نظم القلب بسبب عدة عوامل، والتي تشمل:

العمر - اضطرابات نظم القلب أكثر شيوعًا لدى كبار السن.

التاريخ العائلي والوراثة

بدانة

التدخين

بعض المضادات الحيوية وأدوية البرد والحساسية المتاحة دون وصفة طبية

حالات صحية أخرى تتعلق بالقلب والكلى والرئتين.

ومع ذلك، يمكن تقليل المخاطر من خلال الحفاظ على نمط حياة صحي، واختيار الأطعمة الصحية للقلب ، وممارسة النشاط البدني، والسعي إلى وزن صحي، والإقلاع عن التدخين، وإدارة التوتر.

المشي السريع قد يقلل من خطر الرجفان الأذيني

يشكل النشاط البدني جزءًا كبيرًا من الحفاظ على صحة القلب، وتُظهر هذه الدراسة الجديدة أن مجرد زيادة وتيرة المشي قد يكون وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة باضطراب نظم القلب.

شملت الدراسة رجالاً ونساءً بمتوسط عمر 55.8 عامًا من البنك الحيوي البريطاني، اطلع الباحثون على بيانات ذاتية الإبلاغ لـ 420,925 شخصًا، وبيانات مقياس التسارع (ساعة ذكية)، التي تقيس الوقت المستغرق في المشي بسرعات مختلفة، لـ 80,773 منهم.

بالنسبة لسرعة المشي المبلغ عنها ذاتيًا، كانت السرعة البطيئة أقل من 3 أميال في الساعة (ميل في الساعة)، وكانت السرعة الثابتة/المتوسطة 3-4 أميال في الساعة، وكانت السرعة السريعة أكبر من 4 أميال في الساعة.

ومن بين المجموعة، كان 27,877 (6.6%) من الأشخاص يمشون ببطء، و171,384 (52.7%) من المتوسط، و171,384 (40.7%) من الأشخاص يمشون بسرعة.

وتابع الباحثون المجموعة لمدة متوسطة بلغت 13.7 عامًا، أصيب خلالها 36574 (8.7%) من المشاركين بنوع ما من عدم انتظام ضربات القلب.

وبعد تعديل العوامل التي قد تزيد من المخاطر، مثل العمر والجنس وتعاطي الكحول والحرمان والعرق والحالات الصحية طويلة الأمد، وجد الباحثون أن أولئك الذين يمشون بوتيرة متوسطة أو سريعة لديهم خطر أقل بشكل ملحوظ - 35% للمتوسط، و43% للسريع - للإصابة باضطرابات نظم القلب من أولئك الذين يمشون ببطء أكثر.

حتى 5 دقائق من المشي يوميا تظهر فوائد

بالإضافة إلى البيانات المُبلّغ عنها ذاتيًا، جمع الباحثون بيانات مقياس التسارع لـ 80,773 شخصًا، وعلى مدار فترة المتابعة المتوسطة التي بلغت 7.9 سنوات، أصيب 4,117 شخصًا (5.1%) منهم باضطرابات نظم القلب.

كان الأشخاص الذين قضوا وقتًا أطول في المشي السريع يميلون إلى أن يكونوا أصغر سنًا، وذكورًا، ولديهم أنماط حياة أكثر صحة بشكل عام، ومؤشر كتلة جسم أقل، ويكونون أقل حرمانًا، وهي جميعها عوامل قد تقلل من خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب.

حتى بعد تعديل هذه العوامل، وجد الباحثون أن قضاء وقت أطول في المشي بوتيرة متوسطة ارتبط بانخفاض خطر الإصابة باضطرابات نظم القلب بنسبة 27%، وانخفاض خطر الإصابة بالمشي بوتيرة سريعة بنسبة 18%. أما المشي بوتيرة أبطأ، فلم يرتبط بزيادة الخطر.

أظهرت بيانات الساعات أنك تحتاج فقط إلى المشي بوتيرة متوسطة لمدة 5-15 دقيقة يوميًا لتحقيق الفائدة، ويُفترض أن يكون هذا ممكنًا لمعظم الناس، كما أظهرت الدراسة أن فوائد المشي أسرع قليلاً تفوق فوائد قضاء وقت أقل في الجلوس.

