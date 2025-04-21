وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين: ضغوط أميركية على كييف للرد هذا الأسبوع على اقتراحات إدارة ترمب لوقف الحرب

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين غربيين أن ضغوطًا أميركية تُمارس على كييف للرد هذا الأسبوع على اقتراحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب.

وأضافت الصحيفة أن اقتراحات واشنطن تتضمن اعترافًا لروسيا بضم شبه جزيرة القرم، واستبعاد انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشارت إلى أن هذه الاقتراحات وردت في وثيقة سرية قدمها مسؤولون أميركيون إلى نظرائهم الأوكرانيين خلال اجتماع في باريس يوم الخميس.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الأفكار المعروضة على كييف تمثل خيارات محتملة للنقاش وإبداء الرأي.

وأوضح المسؤول ذاته أن هذه الأفكار قُدمت بقصد دراستها، وليست مقترحات للقبول أو الرفض.