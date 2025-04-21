اخبار الخليج

وزير الخارجية العمانى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى تتعلق بالعلاقات الثنائية

0 نشر
0 تبليغ

وزير الخارجية العمانى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى تتعلق بالعلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  تسلّم بدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجية العمانى، رسالة خطية من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية ، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.


جاء ذلك خلال لقائه، السفير إبراهيم سعد بن بيشان، سفير المملكة العربية السعودية المُعتمد لدى سلطنة عُمان حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس الأحد، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية العمانية.


وتمّ خلال المقابلة التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين وحرصهما على مواصلة تنميتها في شتى مجالات التعاون والتنسيق استرشادًا بتوجيهات قيادتي البلدين .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا