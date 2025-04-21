شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العمانى يتسلم رسالة خطية من نظيره السعودى تتعلق بالعلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلّم بدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجية العمانى، رسالة خطية من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.



جاء ذلك خلال لقائه، السفير إبراهيم سعد بن بيشان، سفير المملكة العربية السعودية المُعتمد لدى سلطنة عُمان حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس الأحد، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية العمانية.



وتمّ خلال المقابلة التأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية القائمة بين البلدين وحرصهما على مواصلة تنميتها في شتى مجالات التعاون والتنسيق استرشادًا بتوجيهات قيادتي البلدين .