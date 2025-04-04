القبض على سارقَين في بقاعصفرين- الضنية بعد تعقبهما من قبل شبان من البلدة

تمكّن شبّان من بلدة بقاعصفرين- الضنية، من توقيف سارقَين بعد أن أقدما على سرقة درّاجة ناريّة من البلدة، حيث تمّ تعقّبهما والإمساك بهما أثناء محاولتهما تنفيذ سرقة ثانية على طريق بلدة القطين، بحسب "الوكالة الوطنيّة للإعلام".
وقد قام الشّبان بتسليم الموقوفين إلى القوى الأمنيّة، ولا تزال هويّتهما بعهدة القضاء المختص، الّذي يتولّى التّحقيق في الحادثة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
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