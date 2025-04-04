مارك رعيدي باز وكريستينا حداد يجمعان الأوبرا والبوب في ليلة واحدة

ميرنا وليد - بيروت - يحيي الفنانان اللبنانيان مارك رعيدي باز وكريستينا حداد حفلاً في كازينو لبنان يوم 30 نيسان/أبريل.

الحفل سيكون في صالة السفراء وينطلق عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويجمع الحفل بين الغناء الأوبرالي والبوب، في سهرة مميزة تحمل الكثير من التنوع الفني والأجواء المميزة والجميلة.

ويعود ريع الحفل للصليب الأحمر اللبناني فرع بيروت.

مارك رعيدي باز هو فنان أوبرالي صاحب الصوت الرائع، ويحظى بجمهور كبير يستمتع بالفن الراقي الذي يقدمه، وكريستينا حداد هي فنانة أكاديمية في رصيدها أغنيات خاصة وأغاني Covers وهي محبوبة وتتميز بصوتها الجميل.

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