سلام أعرب في اتصال هاتفي مع الشرع عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق

أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس السوري أحمد الشرع، هنّأه خلاله بحلول عيد الفطر، وبتشكيل الحكومة الجديدة متمنيًا "لسوريا وشعبها مزيدًا من الاستقرار والازدهار".

وبحث سلام والشرع خلال الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري.

كما أعرب سلام عن رغبته في القيام بزيارة رسمية قريباً إلى دمشق، على رأس وفد وزاري، بهدف بحث القضايا المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين.