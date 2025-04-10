انتعاش بورصة وول ستريت بعد تعليق ترامب الرسوم الإضافية وارتفاع ناسداك بأكثر من 12 بالمئة

سجّلت بورصة وول ستريت انتعاشا كبيرا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية الإضافية على كل الدول باستثناء الصين، ما أدى إلى ارتفاع مؤشراتها الرئيسية.
وارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 7,9 بالمئة ومؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 9,5 بالمئة، في حين قفز مؤشر ناسداك بنسبة تخطّت 12,2 بالمئة.
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