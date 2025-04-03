أكد الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات تستهدف قدرات عسكرية في دمشق ومحافظتي حماة وحمص وسط سوريا. واوضح الجيش في بيان، أنه "أغار في الساعات الأخيرة على قدرات عسكرية بقيت في منطقة قاعدتيْ حماة وT4 في ريف حمص السوريتيْن، إلى جانب عدة بنى تحتية عسكرية بقيت في منطقة دمشق".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يؤكد شنّ ضربات تستهدف قدرات عسكرية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.