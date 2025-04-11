مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية مساء الخميس، على ارتفاع في ختام تعاملاتها.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول مرتفعًا بمقدار 19 نقطة، أو بنسبة 4.3 %، ليصل إلى 489 نقطة.

وصعد المؤشر داكس الألماني بمقدار 963 نقطة، أو بنسبة 4.9 %، مسجلًا نحو 20634 نقطة.

وارتفع المؤشر فوتسي 100 البريطاني بمقدار 248 نقطة، أو بنسبة 3.23 %، لينهي التداول عند 7927 نقطة.

وصعد المؤشر كاك 40 الفرنسي بمقدار 263 نقطة، أو بنسبة 3.83 %، ليصل إلى 7126 نقطة عند الإغلاق.

وكانت قطاعات التقنية والصناعة والبنوك قادت المكاسب في البورصات الأوروبية مع بداية جلسة التداول، بارتفاعات بلغت نحو 9.9 % و9.1 % و10 % على الترتيب.

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