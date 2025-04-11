كريستيانو رونالدو يغيّر مساره المهنيّ ويتّجه صوب عالم السّينما

يتّجه كريستيانو رونالدو إلى عالم السّينما من خلال “UR-Marv”، وهو ستوديو مستقلّ شارك في تأسيسه مع المخرج ماثيو فون. ويشكّل هذا المشروع التّجاريّ الجديد علامة فارقة للاعب كرة القدم البرتغاليّ الّذي عبّر في مقابلة: “إنّه فصل مثير بالنّسبة لي وأنا أبحث عن فرص عمل جديدة”. لدى الستوديو رؤيا لدمج التّكنولوجيا المبتكرة مع القاعدة التّقليديّة، وهي محاولة لتحويل صياغة الأفلام.

وقد أثمر الاتفاق بين الطرفَين بالفعل، إذ تمّ إنتاج فيلمَين أكشن بتمويل مشترك من خلال “UR-Marv”. ويعملون حاليًّا على الجزء الثّالث من السّلسلة، ومن المتوقّع الكشف عن تفاصيل الفيلم الأوّل قريبًا. أبدى ماثيو فون، المعروف بأغانيه النّاجحة مثل “كيك-آس” و”كينغسمان”، حماسته للتّعاون: “لقد نسج كريستيانو قصصًا على أرض الملعب لم أكن لأتخيّلها أبدًا. معًا، نخطّط لإلهاء الجماهير”.

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كان ذلك مثيرًا للإعجاب! كريستيانو رونالدو يشعر بالخوف من خدعة لاعب الفري ستايل، بالإضافة إلى دخوله إلى عالم السّينما، يواصل رونالدو توسيع نفوذه خارج نطاق كرة القدم. بعد استثماره في مجموعة وسائل الإعلام البرتغاليّة Medialivre وإطلاق قناته على يوتيوب “UR Cristiano” في عام ٢٠٢٤، يتطلّع لاعب كرة القدم إلى تعزيز علامته التّجارية في مجالات جديدة من التّرفيه، وضمان إرثه ونموّه خارج ملعب كرة القدم.