جورجينا رودريغز بأجرأ تصريح لها : خنت كريستيانو رونالدو

ميرنا وليد - بيروت - في أجرأ تصريح لها، خرجت عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز بتصريح لم يكن متوقعاً، إذ أعلنت عن خطئها بحق حبيبها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، وذكرت أنها خانته مع حبيب سابق لها، لكنها اعترفت بخطئها لرونالدو، وسامحها على الأمر.



كلام رودريغيز جاء خلال لقاء أجرته في برنامج Today's Show، الذي يعرض على محطة NBC.

وكان قد تحدث كريستيانو رونالدو، عن الموعد الذي يمكن أن يحدده هو وشريكته جورجينا رودريغيز لزواجهما، مؤكداً أنه سيتم الأمر عندما يحصلان على توافق كامل.

وفي مقابلة ضمن برنامج تلفزيون الواقع "أنا جورجينا"، قال كريستيانو: "أقول لها دائماً: عندما نصل إلى تلك اللحظة، كما هو الحال في كل شيء في حياتنا، وهي تعرف ما أتحدث عنه، قد يكون ذلك بعد عام، أو قد يكون بعد ستة أشهر، أو قد يكون بعد شهر، أنا متأكد تماماً من أنه سيحدث".

أما جورجينا فعلقت على مسألة الزواج، وقالت: "إنهم دائماً ما يمزحون بشأن الزفاف، متى سيكون الزفاف؟ منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز "The Ring Or When"، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس قراري".