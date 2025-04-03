شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم جزء ثانٍ من Once Upon A Time In Hollywood لـ براد بيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العمل على جزء جديد من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، الذى طرح فى عام 2019، للمخرج العالمى كوينتن ترانتينو، وقام ببطولته كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو.

على أن يكون الجزء الثانى من إخراج ديفيد فينشر وبطولة براد بيت، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع Playlist، يعمل فينشر حاليًا على إنتاج جزء ثانٍ من الفيلم من تأليف تارانتينو.

وكشف التقرير أن منصة نتفليكس هى منتجة الفيلم، ويتطلع فينشر إلى تصويره هذا الصيف، ويشير التقرير إلى أن ميزانية الفيلم على الأرجح تبلغ 200 مليون دولار.

وتقول مصادر داخل المقال إن ليوناردو دي كابريو سيعود بدور الممثل ريك دالتون، ولكن يبدو أن الفيلم يركز بشكل أكبر على شخصية بيت، التي تدعى كليف بوث، خاصة بعدما فاز النجم بأول جائزة أوسكار تمثيلية له عن هذا الدور، واعتبره الكثيرون الأبرز في الفيلم.

يتناول الفيلم الأصلي، الذي كتبه وأخرجه تارانتينو، مغامرات نجم تلفزيوني آخذ في الأفول (ليوناردو دي كابريو) وممثله البديل (بيت) في رؤية بديلة لهوليوود في ستينيات القرن الماضي، حقق الفيلم نجاحًا نقديًا وشباك تذاكر، محققًا إيرادات بلغت 329 مليون دولار، ليصبح ثاني أعلى فيلم للمخرج إيرادات بعد فيلم Django Unchained لعام 2012.