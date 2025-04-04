شكرا لقرائتكم خبر عن مرقس عادل: فيلم "في عز الضهر" تجربة مليئة بالشغف والتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المخرج مرقس عادل عن حماسه لطرح فيلمه الجديد "في عز الضهر"، مشيرًا إلى أن العمل كان تجربة مليئة بالشغف والتحديات منذ مرحلة التحضيرات وحتى ما بعد الإنتاج. وأوضح أن الفيلم ليس مجرد عمل سينمائي، بل تجربة عالمية تنطلق من قلب مصر إلى الشاشة الكبيرة، متمنيًا أن يعكس الإعلان التشويقي رؤيته الفنية ويثير حماس الجمهور.

وأكد مرقس أن الفيلم يقدم تجربة سينمائية متميزة بمشاركة النجم العالمي مينا مسعود، إلى جانب كوكبة من النجوم العرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، بيومي فؤاد، جميلة عوض، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، وبسيناريو كتبه كريم سرور، مع فريق عمل استثنائي خلف الكاميرا.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم استقطابه من قبل عصابة دولية لتنفيذ عمليات غير قانونية، لكنه يجد نفسه ممزقًا بين ولائه لجذوره وسعيه للنجاة في عالم مليء بالتحديات والقرارات الصعبة. ويجمع الفيلم بين الأكشن والتشويق، مع حبكة درامية عميقة تناقش قضايا الهوية والانتماء، مقدمًا تجربة سينمائية بمواصفات إنتاجية عالمية.

من جانبه، أعرب النجم مينا مسعود عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، موضحًا أن شغفه بالتمثيل بدأ منذ طفولته أثناء مشاهدة الأفلام والمسرحيات المصرية. وأضاف أنه فخور بتقديم أول فيلم مصري له، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور العربي.

وأطلقت شركة "الإخوة المتحدين" الإعلان التشويقي للفيلم، الذي يعد خطوة جديدة نحو العالمية للسينما المصرية، إذ تم تصويره في مواقع داخل مصر وأوروبا، ليمنح العمل طابعًا بصريًا عالميًا يتماشى مع طبيعة القصة التي تدور في أجواء من الجريمة والتشويق.

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نإيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، ومحمود البزاوي، ويجمع بين الأكشن والتشويق ضمن حبكة درامية مميزة، وتم تصوير الفيلم في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.