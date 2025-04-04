شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم: لا أؤمن بالبطولة المطلقة.. وكل شخصيات مسلسل إخواتي أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نيللي كريم إنها لا تؤمن بمصطلح "بطولة مطلقة"، مشيرة إلى أن مسلسلا يُعرض في 30 حلقة ليس من الممكن أن يكون بطل واحد فقط هو من يرجع إليه نجاح المسلسل.

وأضافت نيللي كريم خلال لقائها الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "on": "على مدار السنوات، المسلسلات التي قدمتها، مثل مسلسل ذات وسجن النسا وغيرهما، كل شخصية في عمل درامي مهم هو بطل نفسه، وهو خط لا يمكن إزالته".

وتابعت: "في مسلسل إخواتي كل الأدوار مهمة، ولا يوجد دور واحد ليس مهما، والفكرة كلها تتمحور في كيفية عمل توازن بين كل الشخصيات المشاركة، في المسلسل، وحتى ضيوف الشرف الذين شاركوا في المسلسل، كانوا أبطالا أيضا".

وقالت: "هناك مخرج يحكم الموضوع، يعلم ما يريد، ويحفظ كل الشخصيات، وهي معادلة صعبة لأن فريق عمل مسلسل إخواتي كان كبيرا، والصعوبة في كيفية إظهار كل شخصية".