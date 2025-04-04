شكرا لقرائتكم خبر عن لينا صوفيا: دوري في الصفا الثانوية بنات مختلف تماما عن شخصيتي الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة لينا صوفيا بن حمّان عن سعادتها بالمشاركة في فيلم الصفا الثانوية بنات الذى انطلق فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر 2025، مؤكدة أن دورها في الفيلم جديد تمامًا عليها ومختلف عن شخصيتها الحقيقية، وكذلك عن أدوارها السابقة.

وفي تصريحاتها لـ"الخليج 365"، تحدثت لينا عن كواليس العمل، قائلة: "استمتعت كثيراً بالتصوير مع أبطال الفيلم، خاصة علي ربيع، أوس أوس، ومحمد ثروت، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور، فأنا متحمسة جدا لمعرفة ردود الفعل في الأيام المقبلة".

فيلم الصفا ثانوية بنات يشارك فى بطولته إلى جانب على ربيع كل من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى ويجسد على ربيع في احداثه شاب صعيدى يحضر الى القاهرة يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

يذكرأن آخر أعمال لينا صوفيا هو مسلسل كامل العدد ++ التى عرض فى شهر رمضان الماضى، مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.