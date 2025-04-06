التفاصيل الكاملة لفيلم إسعاف لـ إبراهيم الحجاج قبل طرحه في السينما

طرح البرومو الدعائي للفيلم

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إبراهيم الحجاج يخوض تجربة الإنتاج

أبطال وقصة فيلم "إسعاف"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 01:19 صباحاً - تستقبل دور العرض السعودية ، فيلم "" بطولة إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني، اعتباراً من يوم 17 أبريل الجاري، ومن المُقرر عرضه بتقنية I MaX، ليكون أول فيلم عربي يُعرض بتلك التقنية.وطرحت الشركة المنتجة للفيلم، البرومو الدعائي لـ"إسعاف" قبل قليل، حيث غلبت الكوميديا على المشروع، والمغامرات التي يخوضها الثنائي إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني، خلال رحلة عملهما على سيارة الإسعاف، والتي عادة لا تخلو من الإثارة والتشويق أيضاً، حيث علقت عليه بقولها: "فيلم سعودي يجمع بين الكوميديا والأكشن بأسلوب مختلف، وتجربة سينمائية غير مسبوقة، استعدوا للضحك والإثارة، جرعة أدرينالين ما تُنسى".ويخوض إبراهيم الحجاج، تجربة الإنتاج من خلال هذا الفيلم، مُبرراً ذلك بقوله: "كنت متخوفاً من خوض التجربة، لكن أردت أنّ نُقدم مشروعاً درامياً بصُنع أيدينا وفي مطبخنا، طالما لدينا شركة إنتاج"، متابعاً "ما نستغنى عن دعم موسم الرياض، والهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ دعمنا في هذا المشروع بشكلٍ كبير جداً".ويُشارك في بطولة فيلم "" بجانب الفنان إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني، كلّ من: فيصل الدوخي، فهد البتيري، نرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن، ومن إخراج البريطاني كولين توج، الذي سبق وقدّم مسلسل "رشاش".

وتدور أحداث الفيلم حول مُسعفَين شابين في العاصمة السعودية الرياض، حيث يواجهان يومياً العديد من التحديات والمواقف المحرجة التي تقابلهما أثناء تأدية عملهما، لكن تنقلب حياتهما رأساً على عقب بعدما يجدان نفسيهما متورطين في حادث غير متوقع وتتوالى الأحداث.

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مشاركة في مهرجان أفلام السعودية

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يُنافس "إسعاف" في الدورة الحادية عشرة من مهرجان أفلام السعودية، ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، والمُقرر انطلاقها في الفترة من 17 إلى 23 أبريل، بتنظيم جمعية السينما؛ بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وبدعم من هيئة الأفلام، وذلك في مقر مركز إثراء في الظهران، حيث يخوض المنافسة أمام 7 أفلام أخرى، أبرزها فيلم "فخر السويدي" إخراج هشام فتحي، وعبد الله بامجبور، وأسامة صالح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»