شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال عمل فيلم فيلم 7Dogs من تصويره، والذى يعد أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ.



وكتب المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على صفحته: "الحمد لله… تم الانتهاء من تصوير فيلم 7Dogs، أضخم إنتاج سينمائي عربي في التاريخ، التصوير تم بالكامل في استوديوهات الحصن Big Time في مدينة الرياض بطولة النجمين الكبيرين كريم عبدالعزيز وأحمد عز والنجم السعودي الكبير ناصر القصبي ونخبة من نجوم العالم العربي (سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هناء الزاهد ، هالة صدقي ومنة شلبي) وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم الكبيرة.



وأضاف نفخر بمشاركة القوات السعودية الخاصة في هذا العمل الضخم، والشكر كل الشكر والعرفان لسمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود على الدعم الكبير، الشكر موصول للمخرجين العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah، والمنتج العالمي Ivan Atkinson، ولكل شخص في فريق العمل.



وأشار شكر خاص للفريق السعودي بقيادة صلة ستوديو (د. راكان الحارثي، عدنان كيال، وعبدالإله القرشي) بالشراكة مع موسم الرياض و GEA



وقال نفخر بتطوير الكوادر الوطنية، بحيث تم تدريب 75 شاب وشابة سعوديين في الإنتاج، وشارك أكثر من 100 سعودي وسعودية بمجموع 175 في طاقم العمل .



قصة و فكرة الفيلم من تطويري مع فريق Big Time ومن كتابة وحوار الاستاذ محمد الدباح، وتحت إشراف الكاتب العالمي Daniel Knauf، هذا أول عمل يتم تصويره في استوديوهات الحصن Big Time, وفيه 5 أعمال قادمة بتكون بمعايير عالمية.



- فيلم معركة اليرموك "خالد بن الوليد" (باللغة الإنجليزية): نروي قصة البطل العربي المسلم اللي نعرفه، ولكن نبغى العالم يعرفون بطولاته وعن أبطال هذا البلد الطاهر، وبيشارك نجوم عالميين، وبإنتاج ضخم.



-فيلم عالمي سعودي عن الجيش السعودي، قصه حقيقيه بدعم ومشاركة وزارة الدفاع ... وخالص الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان حفظه الله على الدعم الكبير ..

- فيلم عالمي سعودي عن مكافحة المخدرات (قصة حقيقية)، بالشراكة مع وزارة الداخلية مشكورة...

- ⁠ فيلم "البوليفارد" للمخرج السعودي محمد الملا، بمشاركة نجوم سعوديين وإنتاج عالمي.

- فيلم الرعب قصر الضباب، بإنتاج سعودي عالمي وبطولة نجوم سعوديين و بمشاركة فنانيين عالميين.

هذا كله ما كان بيتحقق لولا دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد عراب الرؤية وقائدنا الملهم، وراح نوصل بالإنتاج الوطني إلى العالمية















