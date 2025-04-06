رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع حضور أبطال مسلسل شارع الأعشى لـ مباراة النصر والهلال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 01:19 صباحاً - حضر بالأمس عدد من أبطال المسلسل السعودي "شارع الأعشى" مباراة كرة القدم والتي جمعت كلاً من فريق النصر وفريق الهلال السعودي، وجاء من أبرز الفنانين الذين حضروا المباراة كل من خالد صقر، براء عالم، باسل الصلي، أميرة الشريف.

ظهور أبطال مسلسل "شارع الأعشى" يلفت انتباه الجمهور

وقد قال المُعلق على المباراة فارس عوض عند ظهور أبطال المسلسل على شاشة التلفزيون خلال المباراة : "هذا شارع الديربي أو شارع الأعشى؟".

وقد لاقى حضور النجوم السعوديين للمباراة تفاعلاً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين اهتموا بحضورهم للمباراة ، وتفاعلوا مع حضورهم بشكل كبير مؤكدين سعادتهم برؤيتهم من ضمن الحضور.

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تفاصيل المسلسل السعودي "شارع الأعشى"

يُذكر أن المسلسل السعودي "شارع الأعشى" قد حقق نجاحاً كبيراً بموسم دراما رمضان 2025، يُذكر أن مسلسل "شارع الأعشى" تدور أحداثه في إطار درامي بمنتصف السبعينيات داخل منطقة شعبية، من خلال ثلاث فتيات ومحاولاتهن البحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ.

وشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين السعوديين والخليجيين ومن أبرزهم خالد صقر، إلهام علي، تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، ويأتي المسلسل من تأليف بدرية البشر ومن إخراج أحمد كاتيكسيز.



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