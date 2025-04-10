كيف علقت فاطمة الصفي على صورة جمعتها مع شجون الهاجري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - شاركت الفنانة فاطمة الصفي متابعيها صوراً جمعتها مع زميلتها الفنانة شجون الهاجري، وعلقت على هذه الصورة وكتبت "عمري وروحي أحبج يا روح الروح"، وتفاعلت معها شجون وكتبت لها "أحبك سيس".

كما نشرت شجون الصورة ذاتها وعلقت وكتبت "أختي ونجمتي ونجمة مسرح زين فاطمة الصفي قلقلقه نورتي المكان يا زين".

كما زار أبطال مسرحية "زين التي لا تخاف" شجون أثناء عرضها لمسرحيتها "صنع بالكويت كل شيء بالبرد" والتقطوا صورة جماعية معها وعلقت عليها وكتبت "أهلا أهلا مرحبتين نورتوا المكان يا زين".

وتفاعلت معها الفنانة ليلى عبدالله وكتبت لها "منور فيج يا أحلى برد"، فيما وضعت لها الفنانة حلا الترك قلوباً بيضاء، أما الفنانة حنيني حسين فكتبت "أحبك"، وكتبت لها الفنانة روان العلي "أحبكم".

وتنشغل كل من فاطمة الصفي وشجون بعرض مسرحية خاصة بهما بمناسبة عيد الفطر والتي بدأت عروضها منذ أول أيام العيد، ولا زالت مستمرة حتى الآن.

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مسرحية "زين التي لا تخاف"

ولا زالت الفنانة فاطمة الصفي تقدم عروضاً لمسرحيتها "زين التي لا تخاف" وهي من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، فاطمة الصفي، ليلى عبدالله، حلا الترك، حنين حسين، حمد أشكناني، بالإضافة إلى آخرين.

كذلك قدمت بالموسم الرمضاني 2025 مسلسل "أم 44" هو مسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، ومن إخراج المثنى صبح، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنانة ليلى عبدالله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، ليلى عبدالله، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، أيمن المطهر، هشام نجدي، بالإضافة إلى آخرين.

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مسرحية "صنع في الكويت كل شي بالبرد"

أما الفنانة شجون فتقدم الآن عروض مسرحيتها "صنع في الكويت كل شي بالبرد" بالكويت على مسرح نادي العربي بالمنصورية، وكانت المسرحية عُرضت العام الماضي بالكويت ودول الخليج ولاقت استحساناً كبيراً ومتابعة، وتصدرت الترند في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت المسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، وﺗﺄﻟﻴﻒ جاسم الجلاهمة، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، عبدالله بوشهري، عبدالله عبدالرضا، كوثر البلوشي، روان العلي، آلاء الهندي، حسن عبدال، جمال الصالح، علي المهيني محمد المنصوري، الغالية، طلال أبا القلوب، دافي، حسن اليوسفي، شوق بنت عبدالله، وليلى الرندي.

أما أعمال "شجون" بالموسم الرمضاني فكان برنامج "شوج والأطفال2" لصالح تلفزيون الكويت، كما قدمت مسلسل "وحوش" من إﺧﺮاﺝ سعيد الماروق، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فيصل البلوشي، ومن بطولتها بالإضافة إلى الفنانة هيا عبدالسلام، فيصل العميري، علي كاكولي، بشار الشطي، منصور البلوشي، عبدالله البلوشي، أحمد سعيد، علي عبدالعزيز دشتي، محمد الحداد، شوق الهادي، أسمهان توفيق، مصطفى محمود، أحمد مساعد، عبدالعزيز السعدون، جاسم البلوشي، مبارك سلطان، بالإضافة إلى آخرين.

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