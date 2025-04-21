خاص لـ الخليج 365 تركي الكريديس: مهرجان أفلام السعودية من أجمل المهرجانات وانتظروني بعمل سينمائي ضخم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 02:53 مساءً - يرى الفنان تركي الكريديس أن مهرجان أفلام السعودية يُعد جزءاً لا يتجزأ من كيان أي فنان سعودي أو عربي، وقال لـ الخليج 365: "عندما وصلتني دعوة الحضور إلى المهرجان سعدت جداً، ولبيت هذه الدعوة المهمة، فهذا الحدث يعتبر من أجمل وأكثر المهرجانات التي تبرز الفنان السعودي، وهذا هو العام الرابع على التوالي الذي أحرص أن أفرغ نفسي لحضوره".

فيلم سينمائي وعمل درامي لتركي الكريديس

وعن جديده القادم كشف تركي الكريديس أنه مشغول بعملين الأول عمل سينمائي ضخم يرتقي بمستوى الوطن العربي والعالم الأوربي، وسيكون مفاجأة من العيار الثقيل، والعمل الثاني مسلسل درامي يقع في 10 حلقات، قائلاً: "ومازلنا بطور قراءة السيناريو وإلى الآن البوادر جيدة وجميلة والمخرج مميز، وسيتم تصويره بأحد المواقع الخليجية المختلفة، هذا كل ما أستطيع الإفصاح عنه حتى الآن، وأتوقع أنه سيكون عملاً مميزاً وقوياً ويشابه مسلسل بيت العنكبوت".

يذكر أن مهرجان أفلام السعودية بدأت فعالياته من 17 ويستمر إلى 23 أبريل 2025، والذي جاء تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

آخر أعمال تركي الكريديس

آخر عمل عُرض لـهو مسلسل "بيت العنكبوت"، وتدور قصته حول الشقيقين "راشد" و"فيصل" اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمع "راشد" في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما، وخاصةً عندما تبث "نورة" زوجة "راشد" السم في علاقتهما ببعضهما البعض، وتتسبب في وفاة "عبير" زوجة "فيصل"، وتتوالى الأحداث، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ بهاء خداج، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد حنش، ومن بطولة فايز بن جريس، تركي الكريديس، أيمن المطهر، غادة الملا، أصايل محمد، وجبران الجبران.للمزيد من الأخبار: نجلاء العبدالله لسيدتي: جديدي بيت العنكبوت درامي عائلي وأجسد دوراً محورياً بالأحداث

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»