بعد تصدرها الترند..آية سماحة توضح موقفها من أزمة زوجها مع الصحفيين والمصورين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 أبريل 2025 04:21 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة آية سماحة وزوجها المخرج محمد السباعي، ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، وذلك بسبب الأزمة التي افتعلها الآخير، والتي جاءت على خلفية اعتراضه بطريقة حادة وغير لائقة على الصحفيين والمصورين الذين قاموا بالتغطية الإعلامية لـ عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، الأمر الذي آثار غضب الكثير منهم.

آية سماحة تؤكد على احترامها للإعلام ودوره

بدورها، قررت الفنانة آية سماحة أن تقوم باحتواء الموقف والتقليل من حدة سهام النقد التي وُجهت لزوجها ولها في نفس الوقت، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، وجهت من خلاله الشكر لكل صحفي ومصور محترف يقوم بعمله على أكمل وجه، معتبرة إياهم شركاء نجاح لها ولزوجها في كل خطوة فنية تحقق.

وجاء منشور "سماحة" كالتالي: "كل التقدير و الاحترام لكل صحفيين و مصوري مصر المحترمين، و كل الأحترام لدورهم دائمآ كشركاء نجاح، لم يتم ذكر اي صحفي او مصور من قريب او بعيد".

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مابين السينما والدراما مشاركات فنية ناجحة لـ آية سماحة

يُذكر أن النجمة الشابةقدمت في موسم دراما رمضان، مسلسل "الكابتن" الذي نال إعجاب شريحة كبيرة من محبي الدراما مما ساهم في تتصدر العمل للترند وقت عرضه، إذ ظهرت خلال أحداثه بشخصية "سما" خطيبة كابتن حسام الذي يجسده الفنان أكرم حسني، وتنشأ بينهما العديد من المفارقات الكوميدية.

وشارك في العمل عدد آخر من النجوم وهم سوسن بدر، رحمة أحمد، أحمد عبد الوهاب، أحمد الرافعي عمر شوقي، سامي مغاوري، محمد رضوان، مؤمن نور وميمي جمال ووئام مجدي ومن إخراج معتز التوني وتأليف عمرو الدالي وهو من 15 حلقة.

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كما كان لها مشاركة مميزة في فيلم 6 أيام الذي عُرض مؤخراً في دور السينما، وحقق نجاحاً كبيراً بتصدره للترند ودخول قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة فى مصر.

تدور أحداث فيلم "6 أيام" حول يوسف وعالية، بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية، وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجدداً، وقد اتخذ كلّ منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر. فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا معاً أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟ وهو بطولة أحمد مالك وآية سماحة، وتأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

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