يشبه صابر المداح.. زوجه حمادة هلال تكشف عن  شخصيته 

زوجة حمادة هلال تكشف شخصيته

صناع المداح 5

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - التقت السيدة أسما سميح زوجة الفنانبالإعلامية سهير جودة، وكشفت الكثير من التفاصيل والأسرار عن حياته الشخصية والطريقة التي يتصرف من خلالها في المنزل، وذلك عبر مقطع مصور تم نشره عبر حساب سهير جودة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.أبدت زوجة حمادة هلال إعجابها بأداءفي المسلسل، وقالت أن أداءه في التمثيل تطور خلال تقديم الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بشكل ملحوظ، وذلك لأنه قدم ثلاث شخصيات، كان لكل منها أداؤها الخاص وتفاصيلها، وأشارت إلى أنها تتمنى تقديم أجزاء أخرى من المداح.أكدت أسما سميح أن شخصية حمادة هلال الحقيقية قريبة جداً من شخصية "صابر المداح" في المسلسل، فهو هادئ ومتدين بطبعه، وفي بعض المشاهد كانت تشعر بأنها حقيقة ولا يقوم بعمل أداء تمثيلي، موضحة أن حمادة دائما يقوم برقية أهل منزله، ويهتم بالبخور في المنزل حتى يجلب إليه طاقة إيجابية."المداح 5 – أسطورة العهد" تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.تدور أحداث مسلسل المداح فى الموسم الخامس والأخير، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.يمكنك متابعة مسلسل المداح 5 الحلقة 22.. صابر في مواجهة الملك الأحمر وست الحسن

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