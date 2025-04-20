أحمد مالك يلحق بـ ريهام عبد الغفور ويفوز بجائزة هيباتيا الذهبية

أعمال بارزة لـ أحمد مالك في السينما والدراما

قدم أحمد مالك خلال السنوات الأخيرة العديد من الأدوار الفنية الناجحة في السينما والدراما المصرية والعالمية، فشارك منذ بداياته الفنية في بطولة أفلام قصيرة منها: "زي بعض"، "ولا أنسى البحر" و"مطر".

View this post on Instagram A post shared by Alexandria Short Film Festival (@alexandria.sff)

تكريم ريهام عبد الغفور بنفس الجائزة

تألق أحمد مالك في "ولاد الشمس"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 10:23 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنانفي حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.وسيحصلعلى جائزة هيباتيا الذهبية عن مسيرته الفنية بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.كما قدم في الدراما التلفزيونية أعمالاً ناجحة جدًا منها "حكاية حياة"، "الشوارع الخلفية"، "لا تطفئ الشمس"، ومسلسل "الجماعة" والذي جسد من خلاله نجح نجاحًا فاق التوقعات؛ وآخر أعماله الدرامية والتي شارك من خلاله في موسم مسلسلات رمضان 2025 مسلسل "ولاد الشمس" والذي شارك في فكرته وحقق نجاحًا كبيرًا وحصد نسب مشاهدات عالية.وشارك أيضًا في العديد من الأفلام والتي وصلت إلى مهرجانات عالمية، أبرزها "هيبتا"، "شيخ جاكسون"، "اشتباك"، "الضيف"، "عيار ناري"، "6 أيام" وفيلم "حارس الذهب" الذي فتح له باب العالمية.وعلى غرارتُكرم أيضًا الفنانة ريهام عبد الغفور في النسخة الـ 11 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وذلك في حفل الافتتاح يوم 27 أبريل المقبل وذلك على مسرح أوبرا "سيد درويش"؛ حيث يتم منحها جائزة "هيباتيا" الذهبية للإبداع، تقديراً لمسيرتها الفنية المميزة التي قدمتها على مدار الـ 25 عاماً.وشارك عدد من النجوم ولاسيما المقربين من "ريهام" في الوسط الفن، فرحتها، من خلال تفاعلهم بمجموعة من الرسوم التعبيرية جاءت على هيئة قلوب حمراء، مع منشور ريهام عبد الغفور الذي أعلنت من خلاله عن تكريمها في هذا المهرجان، وكان من بين هؤلاء شيماء سيف وأحمد زاهر، أما الفنانة غادة عبد الرازق ففضلت أن توجه رسالة لـ"ريهام" في تعليقها قائلة من خلالها "مبروك حبيبة قلبي تستاهلي".اطلعوا على: من أحمد حلمي لـ كندة علوش.. تكريمات مميزة للنجوم في المحافل الفنية خلال 2025يذكر أنظهر خلال أحداث مسلسل "ولاد الشمس"، والذي عُرض خلال شهر رمضان 2025، في دور "ولعة"، بينما يجسد طه دسوقي شخصية "مفتاح"، يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يجسد شخصية "بابا ماجد"، ويمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون.محمود حميدة، يجبر "ولعة" و"مفتاح" على أن يعملا لصوصاً لصالحه، وذلك رغماً عنهما، ولا سيما في ظل المناوشات والخلافات التي تنشأ بينهما من وقتٍ لآخر؛ إذ إن العلاقة بين الثنائي أحمد مالك وطه دسوقي ليست طيبة، ويدخلان في صدامات كون كل منهما له طريقته الخاصة في التفكير والتخطيط.مسلسل "ولاد الشمس" ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».