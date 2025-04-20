الملك تشارلز يقود احتفالات العائلة المالكة في أحد الفصح وغياب أمير وأميرة ويلز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 10:23 مساءً - اجتمع عددٌ كبير من أفراد العائلة المالكة البريطانية صباح اليوم 20 أبريل، وذلك للاحتفال بأحد الفصح، في إحدى أشهر الكنائس ببريطانيا، في تقليد سنوي اعتادت عليه العائلة منذ سنوات طويلة، وقاد احتفالات اليوم الملك تشارلز.

احتفالات العائلة المالكة البريطانية بأحد الفصح

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انضم إلى الملك تشارلز والملكة كاميلا في قداس أحد الفصح في كنيسة القديس جورج، الواقعة في قلعة وندسور، أشقاء الملك الثلاثة: الأميرة آن مع زوجها السير تيموثي لورانس، والأمير آندرو مع زوجته السابقة سارة فيرغسون دوقة يورك، والأمير إدوارد مع زوجته صوفي، دوقة إدنبرة.

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وحضرا أيضاً ابنتا الأمير آندرو وسارة فيرغسون مع زوجيهما الأميرة بياتريس مع إدواردو مابيلي، والأميرة يوجيني مع جاك بروكسبانك، كما وانضم أيضاً ابن الأمير إدوارد، جيمس.

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وكان من بين أفراد العائلة المالكة الحاضرين الليدي سارة تشاتو- ابنة الأميرة الراحلة مارغريت شقيقة الملكة إليزابيث- مع زوجها ديفيد تشاتو.

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كما خرج الملك تشارلز والملكة كاميلا بعد القداس لإلقاء التحية على الجماهير المصطفين بالخارج.

وتُعَد كنيسة القديس جورج، التي تعود للقرن الرابع عشر، ملتقى العائلة المالكة التقليدي في أحد الفصح. كما دُفن فيها العديد من ملوك بريطانيا السابقين، بمن فيهم والدة الملك، الملكة إليزابيث، التي تُوفيت في سبتمبر 2022. كما استضافت العديد من حفلات الزفاف الملكية، بما في ذلك حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، والأميرة يوجيني وجاك بروكسبانك، وغيرهم.

كما يرتبط الملك تشارلز، والملكة كاميلا، البالغة من العمر 77 عاماً، بعلاقة خاصة مع هذه الكنيسة؛ حيث بُورك زواجهما فيها عام 2005.

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أمير وأميرة ويلز يغيبان عن المشهد

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ورغم توقعات الخبراء الملكيين بحضور الأمير ويليام وكيت ميدلتون القداس، إلا أنهما خالفا التوقعات. وأمضى أمير وأميرة ويلز العطلة في نورفولك مع أطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

وفضّل الأمير ويليام، 42 عاماً، والأميرة كيت، 43 عاماً، استغلال الإجازة، وقررا أن يستمتعا بوقتهما في منزلهما الريفي في ساندرينغهام الريفية.

وعلى الرغم من أن أمير وأميرة ويلز دأبا على حضور القداس في السنوات الأخيرة؛ حيث كان ويليام يحضره منذ صغره، إلا أنهما تغيّبا عن نزهة العام الماضي أيضاً بسبب خبر إصابة الأميرة كيت بالسرطان، الذي أُعلن عنه قبل القداس بأسابيع قليلة، وفضّلا قضاء العطلة مع أطفالهما على انفراد.

ورغم أن حالة كيت تحسنت هذ العام كثيراً عن العام الماضي، إلا أنها تعود تدريجياً إلى مهامها الملكية وليس بشكل كامل.

وكانت آخر مرة حضر الأمير ويليام والأميرة كيت أحد الفصح مع العائلة المالكة عام 2023، عندما انضم إليهما أبنائهما الثلاثة.

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بيان الملك تشارلز بمناسبة أحد الفصح

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وأصدر الملك تشارلز 76 عاماً، الذي يخضع للعلاج من السرطان، بياناً خاصاً بمناسبة أحد الفصح، الأسبوع الماضي.

وفي كلمته، أكد تشارلز أن العمل الإنساني الذي يقوم به العاملون في المجال الإنساني حول العالم لا يعرف حدوداً، بِغض النظر عن الدين أو الخلفية أو المعتقد، وأن التزامه ببناء الجسور بين الأديان رسالة راسخة في حياته العامة.

وكتب تشارلز: "هناك ثلاث فضائل لا يزال العالم بحاجة إليها: الإيمان والأمل والمحبة. وأعظمها المحبة. وإن أحد ألغاز انسانيتنا هو كيف نكون قادرين على القسوة العظيمة واللطف العظيم في نفس الوقت، مثل المشاهد التي تأتي أمام أعيننا يومياً في لحظة ما، صور مروّعة للمعاناة الإنسانية، وفي لحظة أخرى، أعمال بطولية في بلدان مزقتها الحرب؛ حيث يخاطر العاملون في المجال الإنساني من كلّ نوع بحياتهم لحماية أرواح الآخرين".

جاءت رسالة ملك بريطانيا، قبيل تبرعه السنوي بأموال أحد الفصح في كاتدرائية دورهام التاريخية شمال شرق إنجلترا.



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