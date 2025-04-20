مدحت صالح ينشر صورة طريفة مع قطته.. شاهدوها 

مدحت صالح يمازح قطته

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آخر مشاركات مدحت صالح الفنية

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آخر حفلات مدحت صالح الغنائية

يذكر أن حفلات "ليالي رمضان" هي آخر حفلات مدحت صالح الغنائية وأقيمت في دار الأوبرا المصرية، وقدم خلالها مجموعة من أغانيه المميّزة، منها "زي ما هي، ويتقال، قلب واحد، حبيبي يا عاشق، وعدي، والمليونيرات" وغيرها من أغانيه.

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 10:23 مساءً - شارك الفنانمن خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورة طريفة مع قطته، وظهر ممازحًا لها.بعفوية وبخفة ظل مازح الفنان مدحت صالح قطته ونشر صورة معها عبر حسابه على "إنستغرام"؛ وعلق عليها قائلًا: "بعد محايلة وافقت اني أتصور معاها .. شكرا صوفيا".وقد إنهالت عليه التعليقات التي أشادت بخفة ظله، فيما أشاد آخرون بحُسن معاملته للحيوانات الأليفة، وأبدوا إعجابهم بالقطة.تواجد صوت الفنانفي موسم دراما رمضان 2025 من خلال مشاركته في غناء تتر مسلسل "شهادة معاملة أطفال" للفنان محمد هنيدي، والتي تحمل اسم "أنا فوقت"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وحيد كينج.ويُعدمن المطربين الحاضرين بأغاني تترات المسلسلات خلال موسم دراما رمضان من كلّ عام، وكان آخرها "إمبراطورية ميم" الذي تم عرضه العام الماضي.بالإضافة إلى مقتطفات من أغاني أم كلثوم، وأخرى تراثية متنوّعة، كما قدَّم أغنية "ست الحبايب" بناءَ على طلب الجمهور الحاشد الذي حضر الحفل بمناسبة عيد الأم.يمكنكم متابعة أحمد فهمي يثير الجدل حول عدد زيجاته المتوقعة.. ما علاقة مدحت صالح؟لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».