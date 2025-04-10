فيلم جديد: ما هي قصة إذما لأحمد داود وأحمد داش؟

محمد صادق يخوض أولى تجاربه في الإخراج

قصة "إذما"

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محمد صادق يترقب طرح "هيبتا 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 10 أبريل 2025 02:59 مساءً - يعيش النجمان، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، لاسيما على مستوى السينما، حيث يتعاونان في فيلم جديد خلال الفترة المُقبلة، بعنوان "إذما"، المأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته، للروائيوكشف المنتج هاني أسامة، عن تعاقده رسميًا مع أحمد داود وأحمد داش، لبطولة فيلم "إذما"، والذي سيُسجل أولى تجارب محمد صادق، في الإخراج السينمائي، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا في عالم الأدب والكتابة، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة، فور الانتهاء من مرحلة التحضيرات وتسكين باقي الأدوار.رواية "إذما" صدرت عام 2020، والتي تحمل شعار "أمامك 9 أوامر.. و9 كنوز حتى تجدني"، تدور أحداثها حول "عيسى" وفي عيد ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت لهزيمته هزيمة نكراء؛ تصله هدية من آخر شخص يتوقعه. هدية تجبره أن يغير تفاصيل حياته كلها. ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلًا عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، عله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، يكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءًا.وفي سياق آخر، يترقب محمد صادق، طرح فيلمه الجديد "هيبتا 2" في دور العرض خلال الفترة القليلة المقبلة، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، وكريم قاسم، ومايان السيد، وحسن مالك، وغيرهم، والعمل تأليف الكاتب محمد صادق، وسيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

يستكشف الفيلم تقلبات العلاقة العاطفية ويكشف عن رؤى عميقة حول مدى تأثيرها على حياتنا، كما يناقش طبيعة العلاقات وتطورها بشكل غير متوقع. يجذب الفيلم جمهوراً جديداً إلى جانب محبي فيلم هيبتا ليأخذهم إلى عالم مليء بالمشاعر والعواطف، يكشف كيف يمكن أن تشكل روابطنا الإنسانية العميقة.

خطوبة محمد صادق

View this post on Instagram A post shared by نورهان ابو بكر (@n_abubakr)

وكان محمد صادق، قد احتفل الأسبوع الماضي بخطوبته بالكاتبة نورهان أبو بكر التي شاركته في عدد من الأعمال الفنية، حيث نشرت الأخيرة مقطعًا مصورًا قصيرًا من حفل الخطوبة، وظهر الثتائي وهما يتبادلان لبس الدبل، وحصل الثنائي على الكثير من التهاني بهذه المناسبة السعيدة، وتمنى المتابعون لهما حياة سعيدة ومستقرة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».