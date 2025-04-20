شكرا لقرائتكم خبر عن منذ سقوط الأسد.. وصول باخرة قمح إلى سوريا لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت باخرة محملة بالقمح إلى مرفأ اللاذقية في سوريا لأول مرة منذ سقوط الرئيس بشار الأسد، وفقما أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اليوم الأحد.

ونشرت الهيئة على حسابها على فيسبوك صورًا تظهر سفينة تحمل قمحًا، وبجوارها شاحنات بيضاء تفرغ حمولتها.

وأشارت إلى أنها تحمل 6600 طن من القمح في خطوة تعد مؤشرًا على التعافي الاقتصادي في البلاد".

تعزيز الأمن الغذائي

وأضافت الهيئة إلى أن الجهود مستمرة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي تمهيدًا لوصول المزيد من الإمدادات الحيوية خلال الفترة المقبلة.

لم تحدد السلطات بلد تسجيل الباخرة أو الجهة التي قدمت منها، إلا أن الصور التي نشرتها الهيئة البحرية تظهر السفينة "بولا مارينا" التي تحمل العلم الروسي.



وغادرت السفينة ميناء روستوف أون دون في وقت سابق من شهر أبريل، وفق موقع تعقب السفن المتخصص "مارين ترافيك".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بوصول الشحنة إلى ميناء اللاذقية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

إمدادات دورية منتظمة

وكانت إمدادات دورية منتظمة من القمح تصل من روسيا خلال فترة حكم الأسد، بحسب مسؤول سابق في مرفأ اللاذقية.

وقال المسؤول الذي كان مشرفًا أساسيًا في المرفأ طيلة عقدين من الزمان: "كانت تصلنا شحنة روسية واحدة من القمح على الأقل كل شهر تقريبًا، وتوقفت الإمدادات الروسية منذ سقوط النظام، ولم تعد تصلنا أي حمولات من هناك".



قبل اندلاع النزاع في العام 2011، كانت سوريا تُحقق اكتفاءها الذاتي من القمح مع إنتاج 4,1 مليون طن سنويًا، لكن مع توسع رقعة المعارك وتعدد الأطراف المتنازعة، تراجع الإنتاج إلى مستويات قياسية، وأصبحت الحكومة مجبرة على الاستيراد، خصوصًا من حليفتها روسيا.

وفاقم تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى من معاناة السوريين الذين استنزفهم النزاع طوال أكثر من 14 سنة، والانهيار الاقتصادي الحاد.