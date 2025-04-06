رامي صبري يوجّه هذه النصيحة لحياة صحية أفضل: حياتكم هتتغير

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 أبريل 2025 11:50 مساءً - حرص المطرب رامي صبري على توجيه نصائح صحية لكل جمهوره ومتابعيه؛ وذلك من أجل حياة أفضل، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

رامي صبري يوجّه نصيحة صحية لجمهوره

وجّه المطرب رامي صبري نصيحة صحية لكل جمهوره ومتابعيه، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على "إنستغرام"، قال فيها: "نصيحة، بطلوا سُكّر وملح وعيش ورز ومكرونة لمدة شهر تقريباً، حياتكم هتتغير تغير كبير".

نصيحة رامي صبري لجمهوره - الصورة من حسابه على إنستغرام



وأكمل رامي صبري: "ناس كتير بعتتلي ناكل إيه لو قطعنا شهر السكر والعيش والرز والمكرونة، هتفطر 2 بيضة من غير عيش، هتتغدا أي حاجة مشوية، مثلاً نص فرخة أو سمكة مشوية، وتتعشى نفس الكلام مع شوية سلطة صغيرين من غير ملح، وهنشرب ميّه كتير كل يوم. شهر واحد حياتك هتتغير تغير تام".

نظام رامي صبري لصحة أفضل - الصورة من حسابه على إنستغرام

"الحب عيبنا" مفاجأة رامي صبري في "وتقابل حبيب"

كان المطرب رامي صبري قد تصدّر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرحه أغنيته "الحب عيبنا"، من المسلسل الرمضاني "وتقابل حبيب"، والتي عُرضت ضمن السياق الدرامي للعمل، وذلك بعد اكتشاف "ليل الحسيني- ياسمين عبدالعزيز"، خيانة زوجها يوسف "خالد سليم" مع نيكول سابا، وحملت كلمات الأغنية الكثير من معاني الحزن وخيبة الأمل بخيانة أحد الأطراف بعد الوفاء.

أغنية "الحب عيبنا" من كلمات النجم كريم فهمي، أحد أبطال المسلسل، وألحان عمرو الشاذلي، وإنتاج يونيفرسال.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وصلاح عبد الله وأنوشكا وبسنت شوقي ومحمود ياسين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.



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