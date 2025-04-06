عاصفة شديدة تضرب ولايات أمريكية وتخلّف خسائر فادحة

اجتاحت عاصفة عنيفة مناطق واسعة من جنوب ووسط غرب الولايات المتحدة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، وسط تحذيرات من استمرار الأعاصير والفيضانات المفاجئة، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في ارتفاع منسوب المياه بولايات عدة، في ظل توقعات باستمرار سوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة.

فيضانات وأعاصير

أطلقت السلطات تحذيرات جديدة من الأعاصير ليلًا في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، بينما صدرت تنبيهات بحدوث فيضانات مفاجئة في مقاطعات بولايات كنتاكي وميسيسيبي وتينيسي. وتشير التقارير إلى أن مواقع عدة قد تصل إلى ما وصفته هيئة الأرصاد الجوية بـ«مرحلة الفيضان الكبرى».

الأكثر تضررًا

من بين 16 وفاة مؤكدة حتى الآن، سجلت ولاية تينيسي وحدها 10 حالات. كما سجلت وفيات أخرى في كنتاكي وأركنساس وميسوري، من بينهم أطفال ورجال مسنون، قضى بعضهم غرقًا بعد أن جرفت المياه سياراتهم أو اجتاحت منازلهم.

حركة النقل

أدت العواصف إلى إلغاء وتأخير آلاف الرحلات الجوية، حيث تم إلغاء أكثر من 500 رحلة وتأجيل ما يزيد على 6400 رحلة في واحد فقط. كما أبدى خبراء قلقهم من تأثير الفيضانات على حركة التجارة والشحن في ممرات رئيسية، ولا سيما في مدينتي لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس.

تهديد مستمر

تشير البيانات إلى ارتفاع منسوب نهر أوهايو في مدينة لويزفيل بمقدار 1.5 متر خلال 24 ساعة، وسط توقعات باستمرار ارتفاعه. وقد أمرت السلطات بإخلاء مدينة فالماوث شمال وسط كنتاكي بعد اقتراب نهر ليكينغ من مستوى تاريخي مشابه لما حدث في فيضان كارثي قبل 30 عامًا.

البنية التحتية

تسببت الفيضانات أيضا في انقطاع الطرق بفعل المياه والانهيارات الطينية وسقوط الأشجار، مما أدى إلى عزل مناطق عدة. وأكدت شركة BNSF للسكك الحديدية غمر أحد الجسور في ولاية أركنساس، مما أدى إلى خروج عربات عدة عن مسارها، دون وقوع إصابات.

استجابة الطوارئ

تواصل السلطات فتح مراكز إيواء في المناطق المتضررة، حيث استقبلت الملاجئ عشرات العائلات التي فرت من الأعاصير والفيضانات. ففي مدينة دايرسبورج بولاية تينيسي، توجه السكان إلى أحد ملاجئ العواصف بعد تحذيرات متكررة، في ظل توقعات باستمرار المخاطر المناخية.

ويأتي هذا الحدث وسط مخاوف متزايدة من نقص الكوادر في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

أبرز التهديدات الحالية:

• تحذيرات من أعاصير جديدة في ألاباما وميسيسيبي خلال الليل.

• ارتفاع منسوب الأنهار بشكل خطير، خاصة نهر أوهايو ونهر ليكينغ.

• شلل في حركة الطرق بسبب غمر المياه، والانهيارات الطينية، وسقوط الأشجار.

• تأخر وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، مما يربك حركة النقل الجوي.

• تهديد سلاسل الإمداد نتيجة تأثر ممرات الشحن الرئيسية بالفيضانات.

• أمطار غزيرة مستمرة قد تزيد من حجم الكارثة في الأيام القادمة.

• أضرار في البنية التحتية، مثل غمر جسور السكك الحديدية وخروج عربات قطار عن المسار.

• نقص محتمل في كوادر هيئة الأرصاد مما قد يؤثر على الاستجابة والتحذيرات المستقبلية.

• استمرار الفيضانات المفاجئة في ولايات كنتاكي، تينيسي، ميسيسيبي، وأركنساس.