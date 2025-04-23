وزير خارجية إيران: من المبكر الحكم على مسار المحادثات مع أمريكا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إنه من المبكر الحكم على المحادثات النووية مع أمريكا.

وأضاف عراقجي لدى وصوله الصين، أن الأمريكيين يتفاوضون وفق التفاعل البناء ويتجنبون المطالب غير الواقعية وغير القابلة للتنفيذ وفقا لـ “العربية”.

كما أعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته من إمكانية التوصل لاتفاق جيد إذا واصل الأمريكيون التفاوض بشكل واقعي وبناء، على حد تعبيره.

وكان وزير الخارجية الإيراني توجه إلى بكين، حيث يبحث مع مسؤولين صينيين المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، إلى جانب العلاقات المشتركة، بحسب ما أعلنته الخارجية الإيرانية.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن الجانبين سيناقشان أيضا البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات الأمريكية.

وتأتي جولة عراقجي قبل استكمال المحادثات الإيرانية الأميركية، يوم السبت المقبل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أعلن أمس الثلاثاء عن تأجيل اجتماع فني غير مباشر على مستوى الخبراء بين طهران وواشنطن إلى يوم السبت المقبل.

وأوضح بقائي أن الاجتماع التشاوري الفني بين البلدين الذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء تأجل بناء على مقترح عُمان وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي.

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