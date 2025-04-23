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السعودية | وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول

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shimaa mohamed 0 تبليغ

  • السعودية | وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول 1/2
  • السعودية | وزارة الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والسجن مدة تصل إلى (6) أشهر والترحيل إن كان وافدًا بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول.

وشدّدت الوزارة على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة المرعية في المملكة العربية .

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