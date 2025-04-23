السعودية | رئيس اتحاد الغرف السعودية يلتقي سفير المملكة في الأوروغواي والسفير الإيطالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، بمكتبه في الرياض، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية سلطان بن علي المزيني.

ونوقش خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأوروغواي، وتنمية التبادلات التجارية والاستثمارية، وفرص التعاون في قطاعات الزراعة والأغذية والاتصال والطاقة والأخشاب والمزايا الخاصة بالمستثمرين السعوديين بالأوروغواي.

وأكد الجانبان أهمية المضي قدمًا في تأسيس مجلس أعمال سعودي أوروغواي مشترك، بناءً على الاتفاقية الموقعة العام الماضي بين اتحاد الغرف واتحاد المصدرين في الأوروغواي؛ وذلك لفتح آفاق جديدة للمستثمرين من البلدين.

من جانب آخر، التقى الحويزي سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة كارلو بالدوتشي، وبحثا التحضيرات المتعلقة بزيارة وفد الأعمال السعودي إلى إيطاليا، وزيادة الشراكة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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