عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

وفي السياق ذاته، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلًا في حي البستان ببلدة سلوان في مدينة القدس المحتلة، في إطار اعتداءاتها المتواصلة على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

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