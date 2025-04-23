قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيًا شمال رام الله

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 فلسطينيًا، خلال اقتحامها اليوم، قرية كوبر شمال رام الله بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع الاعتداء على منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وأفادت مؤسسات الأسرى، أن حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها قرية كوبر طالت سيدات وأسيرة محررة.

وفي ذات السياق، هاجم مستوطنون بلدة تقوع بمدينة بيت لحم، واعتدوا على منازل ومركبات الفلسطينيين.

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