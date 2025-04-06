شكرا لقرائتكم خبر عن يحاكي المستقبل بالخيال.. تفاصيل فيلم سامح حسين "استنساخ" قبل طرحه والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الفنان سامح حسين تجربة سينمائية جديدة يحاكي فيها المستقبل عن طريق الخيال والفانتازيا وذلك خلال فيلم استنساخ المقرر طرحه في دور العرض يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل، حيث طرح سامح حسين عن البوستر الدعائي للفيلم وكذلك البرومو الرسمي للفيلم على حسابه بموقع إنستجرام

فيلم استنساخ تم تصويره العام الماضي، وهو من من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد ويشارك في بطولته هبة مجدي، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حيث يستعرض التأثيرات الحديثة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دور نظارات الواقع الافتراضي VR في إعادة تشكيل المفاهيم التقليدية.



بوستر فيلم استنساخ

وقدم سامح حسين برنامج "قطايف" أحد المفاجآت الرمضانية، حيث جمع بين الكوميديا الخفيفة والمحتوى التثقيفي في قالب ممتع يناسب جميع الأعمار،، وتلخص هدف برنامج "قطايف" في تقديم محتوى خفيف يجمع بين المعلومات العامة، الحكايات التراثية، والحوارات الطريفة، وهو ما لاقى تفاعلاً كبيرا من الجمهور المصري.

وقدم سامح حسين آخر أعماله السينمائية فيلم "ساندوتش عيال" الذي تم عرضه على المنصات العام الماضي، وشارك في بطولته نور قدرى، إيمان السيد، إبرام سمير، وعدد من الأطفال الذي حققوا شهرة كبيرة في الفترة الماضية منهم يوسف صلاح مؤدى أغنية "الغزالة رايقة"، ومنذر مهران الذى لعب دور سمير في مسلسل "جزيرة غمام"، وزياد الشرقاوى الذي شارك بدور كريم فى مسلسل ولاد ناس.

ودارت قصة فيلم "ساندوتش عيال" حول نسب الطلاق المرتفعة في مصر وتأثيرها السلبي على الأطفال، وذلك من خلال قصة محامي على خلاف مع زوجته وهو ما لفت نظره للموضوع، فيقرر أن يطالب بحقوق الأطفال الذين وقع عليهم الضرر نتيجة الخلافات، وحالات الطلاق أو الخلع بين والديهما في إطار من الكوميديا.