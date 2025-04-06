70 سؤالا و45 دقيقة تحسم اختبارات NAFS

مع عودة الطلبة، الأحد، لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثالث بعد إجازة عيد الفطر، تواصل مدارس المرحلتين المتوسط والثانوية، استعداداتها للاختبارات الوطنية «نافس» NAFS، المقرر انطلاقتها الإثنين المقبل، وتهدف لقياس وتحسين مستوى التحصيل العلمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز المدرسي والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم.

ونفذت المدارس مسابقات لتدريب وتهيئة الطلاب للاختبار، وتنفيذ اختبارات تجريبية، وأنشطة وتدريبات محاكية، وتكريم الطلبة الحاصلين على درجات متقدمة في الاختبارات التجريبية.

وأوضح تربويون وتربويات لـ«دوت الخليج»، أن عدد أسئلة القراءة «لغتي» كانت في السابق 15 سؤالا والرياضيات والعلوم 20 سؤالا، وحاليًا أصبحت أسئلة القراءة للصف السادس الابتدائي والثالث متوسط 20 سؤالا، والرياضيات 25 سؤالا، والعلوم 25 سؤالا، وزمن اختبار كل قسم 45 دقيقة، والاستراحة بين الأقسام 5 دقائق.

ورقية ورقمية

وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن اختبارات نافس، تقدم باللغة العربية، وكذلك باللغة الإنجليزية للمدارس الأجنبية والعالمية، وهي اختبارات ورقية ورقمية تنفذ على عينة مُختارة من مدارس المملكة في جميع المناطق، ويبلغ عدد المدارس الإجمالي في الاختبارات الورقية والرقمية 20 ألفا و900 مدرسة، بينما عدد الطلاب الإجمالي في الاختبارات الورقية والرقمية 1.15 مليون طالب وطالبة.

استبانات علمية

أشار تربويون وتربويات إلى أن تطبيق الاختبار تصاحبه مجموعة من الاستبانات المصممة علميًّا بغرض توفير معلومات حيال العوامل المؤثرة في نواتج التعلم والتحصيل العلمي والممارسات التعليمية.

الاستبانات

• استبانة الطالب

تأتي مع نموذج الاختبار المقدم للطالب، ورقيًّا ورقميًّا، وتعبأ بعد أداء الاختبار مباشرة.

• استبانة ولي أمر الطالب

استبانة رقمية تقدم عبر منصة الهيئة، ويبلغ ولي الأمر بها عبر رسالة نصية.

• استبانة مدير المدرسة

استبانة رقمية تقدم عبر منصة الهيئة.

• استبانة معلم القراءة ومعلم الرياضيات ومعلم العلوم

استبانة رقمية تقدم عبر منصة الهيئة.

خارطة طريق لتطبيق الاختبارات

01- دعم المطبقين، وتسهيل عملهم بكل ما يلزم لضمان تنفيذ الاختبارات في المدارس بالجودة المطلوبة.

02- تعاون مديري المدارس، ومعلمي تخصصات الاختبارات، وكذلك أولياء الأمور في تعبئة الاستبانات.

03- التأكيد على الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وتوعيتهم بأهمية الاختبار، وحث الطلبة على الأداء التحصيلي.

04- مشاركة المدارس في تطبيق التجارب الرقمية للاختبار.

05- التأكد من توافر الخدمات التقنية في المدارس المشاركة في الاختبارات الرقمية.