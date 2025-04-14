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كدانة تعلن بدء تأجير وحدات تجارية مطورة في جادة مزدلفة

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  • كدانة تعلن بدء تأجير وحدات تجارية مطورة في جادة مزدلفة 2/2

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- بواسطة أيمن الوشواش - الاثنين - 14 أبريل 2025

Mon - 14 Apr 2025

مكة مكة المكرمة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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