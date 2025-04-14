السفير الاميركي في اسرائيل: على ايران أن تفهم أنه لا وجود للأسلحة النووية في مستقبلها

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، بأن على إيران أن تدرك أنه لا مكان للأسلحة النووية في مستقبلها.

ويأتي تصريح هاكابي بعد يومين من محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، بقيادة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، بهدف تجنب التصعيد الإقليمي ومناقشة البرنامج النووي الإيراني.