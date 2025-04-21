نيويورك تايمز: وزير الدفاع الأميركي شارك معلومات حول ضربات باليمن في محادثات على تطبيق سيغنال ضمت زوجته ومحاميه

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر أن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث شارك معلومات حول ضربات في اليمن خلال محادثات على تطبيق "سيغنال" ضمّت زوجته ومحاميه.

وأضافت الصحيفة أن مجموعة المحادثة على "سيغنال" كانت شبيهة بفضيحة سابقة، وأن هيغسيث أنشأها بنفسه واستخدم هاتفه الشخصي.

وأشارت إلى أن مستشارين حذروا هيغسيث من مشاركة تفاصيل عملياتية في دردشة غير رسمية قبل تنفيذ الضربات على الحوثيين.

والشهر الماضي، كشفت مجلة ذا أتلانتيك أنّ رئيس تحريرها ضُمّ من طريق الخطأ إلى دردشة على تطبيق "سيغنال" ناقش خلالها مسؤولون بينهم هيغسيث ومستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز مسألة ضربات جوية نُفّذت في 15 آذار.

وآنذاك، أثارت تلك الواقعة ضجّة كبيرة، وواجهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فضيحة بسبب التسريبات. ولا يزال التحقيق الذي يجريه المفتش العام للبنتاغون حول هذه التسريبات مستمرا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، شارك هيغسيث أيضا في محادثة على مجموعة ثانية عبر "سيغنال" في اليوم نفسه، ضمّت زوجته وشقيقه ومحاميه "إضافة إلى حوالى عشرة أشخاص من دائرته الشخصية والمهنية".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن "أربعة أشخاص مطلعين على هذه المحادثة"، أن وزير الدفاع نشر جداول الرحلات الدقيقة للطائرات التي كان مقررا أن تضرب أهدافا للمتمردين الحوثيين في اليمن، "وهي في الأساس خطط الهجوم نفسها التي شاركها في اليوم نفسه على مجموعة سيغنال أخرى".

وقالت الصحيفة إنّ زوجة الوزير، وهي صحافية وموظفة سابقة في قناة "فوكس نيوز"، لا تعمل في وزارة الدفاع، في حين أن شقيق هيغسيث ومحاميه يشغلان مناصب فيها. وأضافت الصحيفة "لكن ليس واضحا لماذا قد يحتاج أيٌّ منهما إلى أن يكون مطّلعا على الضربات الوشيكة ضد الحوثيين في اليمن".