نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخطط لسحب تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من مخصصات تُمنح لجامعة هارفارد. ويأتي ذلك في سياق تصاعد التوتر بين إدارة ترامب وعدد من المؤسسات الأكاديمية، وسط انتقادات متكررة من الرئيس ترامب لما وصفه بـ"التحيز الليبرالي" في الجامعات الأميركية، وسعيه لإعادة توجيه التمويل الفيدرالي بما يتماشى مع أولويات إدارته.

كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تخطط لسحب تمويل إضافي بقيمة مليار دولار من تمويلات جامعة هارفارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.