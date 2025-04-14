​أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت بصاروخين من طراز "إسكندر" موقعًا للقيادة الأوكرانية في مقاطعة سومي، خلال اجتماع. يُذكر أن مدينة سومي، القريبة من الحدود الروسية، تعرضت لهجمات متكررة منذ بداية الحرب قبل أكثر من ثلاث سنوات. ​

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الروسية: استهدفنا بصاروخين من طراز إسكندر موقعا للقيادة الأوكرانية في سومي خلال عقد اجتماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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